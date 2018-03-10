На Житомирщине полиция задержала копателя янтаря, изъяв у него автомобиль и остальное орудие (фото)

По данному факту в настоящее время начато уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украини.

В Житомирской области полиция задержала копателя янтаря, изъяв у него автомобиль и остальное орудие.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

9 марта в Олевском районе рейдовая группа правоохранителей Житомирской области задержала УАЗ с копателем-нелегалом. В машине выявили старательское оборудоване.

Отрабатывая территорию неподалеку с. Замысловичи, утром правоохранители заметили автомобиль УАЗ, только выехал из леса на дорогу. Для проверки полицейские остановили транспортное средство. За рулем находился 27-летний житель Олевщины.

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При досмотре транспортного средства в салоне обнаружили, а впоследствии сотрудники следственно-оперативной группы изъяли набор старательского орудия: мотопомпу, пожарные рукава, заборник, металлические шесты и прочее. Все это вместе с автомобилем было доставлено в местное отделение полиции.

По данному факту в настоящее время начато уголовное производство по ст.15 (покушение на преступление) ч.2 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание от крупного штрафа (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан) до ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.