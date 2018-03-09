В Славянске во время упаковки посылки выпала граната

Изъятую гранату направили на экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность отправителя.

В Славянске Донецкой области во время упаковки посылки в офисе отделения экспресс-доставки курьер нашел гранату Ф-1.

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Посылка предназначалась жителю Николаевской области, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что на одном из отделений экспресс-доставки при упаковке посылки выпал предмет, похожий на гранату. В отделение почты груз был доставлен курьером. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые эвакуировали всех присутствующих и до приезда взрывотехников оцепили место происшествия", - говорится в сообщении.

Изъятую гранату направили на экспертизу. По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность отправителя.

Видео: Славянский ГО

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники СБУ ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Житель Одессы организовал поставки в различные регионы Украины оружия иностранного производства через почтовые отправления. Клиентов злоумышленник подыскивал через Интернет, оружие отправлял заказчикам после полной предоплаты за электронной системой.