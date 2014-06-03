В Никополе милиционеры обнаружили посылку с гранатами

Кроме этого в посылке были 2 запала к гранате РГД, 2 сигнальные ракеты и взрывной пакет.

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Как сообщили УНИАН в отделе связей Главного управления МВД в Днепропетровской области, боеприпасы были обнаружены при проверке содержимого посылки по накладной.

Изъятые предметы направлены экспертизу для исследования.

По данному факту следственным отделом Никопольского горотдела милиции возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса («незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В настоящее время сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.