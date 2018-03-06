Резня в правительственном квартале: СМИ узнали, кем был погибший

По информации СМИ, погибшим оказался 38-летний директор ООО "AQ Пластик" Сергей Захарчук.

В Киеве злоумышленник смертельно ранил мужчину. Погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" Сергей Захарчук.

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Об этом сообщают "Стражи.Еспресо".

По информации журналистов, директор ООО "AQ Пластик" Захарчук Сергей Александрович примерно в 10:20 направлялся к своей машине, когда неизвестный напал на него и ударил ножом в ногу. Пока директору оказывали помощь, он умер. Вероятно, нападавший задел артерию. Сообщается, что Сергею Захарчуку было 38 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался. Инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе возле элитного внедорожника в глухом закоулке, расположенный в самом центре правительственного квартала.