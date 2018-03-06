В правительственном квартале Киева зарезали мужчину (фото, видео)

Мужчина потерял много крови, он умер по дороге в больницу в скорой.

В центре Киева неизвестный напал на мужчину и ударил его ножом, в результате чего потерпевший скончался.

Читайте такжеНа заводе под Львовом женщина перерезала себе горло - СМИИнцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе возле элитного внедорожника в глухом закоулке, расположенный в самом центре правительственного квартала. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

По предварительной информации, потерпевший подходил к машине, которая была припаркована во дворе. В это время на него и совершили нападение.

Мужчина потерял много крови, его забрала карета "скорой", однако он скончался, не доехав до больницы. Тем временем правоохранители разыскивают злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на остановке зарезали мужчину из-за очереди на маршрутку.