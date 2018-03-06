Резня в правительственном квартале Киева: появились подробности убийства в центре столицы (фото)

Установлено, что погиб 37-летний местный житель, полицейские опрашивают жителей близлежащих домов и вероятных очевидцев.

В Киеве разыскивают злоумышленника, который смертельно ранил мужчину.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел во дворе домов по улице Лютеранской. От полученных травм пострадавший скончался в карете "скорой". Полиция устанавливает обстоятельства преступления и разыскивает виновника.

"Около 10:30 столичным правоохранителям поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит мужчина с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции. Вскоре в карете «скорой» врачи констатировали смерть потерпевшего. Установлено, что это 37-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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Информацию о происшествии должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и другие события. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

В настоящее время оперативники работают на месте происшествия. Они опрашивают жителей близлежащих домов и вероятных очевидцев. Усилия полицейских направлены на установление и задержание виновника.

Ранее в Киеве на остановке зарезали мужчину из-за очереди на маршрутку.