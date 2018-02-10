В Киеве на остановке зарезали мужчину из-за очереди на маршрутку (видео)

Мужчина, который хотел зайти в маршрутку без очереди, убил сделавшего ему замечание по этому поподу.

В Киеве возле метро "Черниговская" убили мужчину. Преступление произошло прямо на остановке общественного транспорта.

Читайте такжеКровавая резня в Киеве: появились подробности убийства военного (фото)Спор между двумя мужчинами возник в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди, а ему сделали замечание. После чего он пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Когда приехали медики, то лишь констатировали смерть раненого, передает ТСН.

Убийцу задержали через несколько часов, когда экипаж полиции заметил молодого человека, похожего по приметам. Во время осмотра тот сам рассказал, что имеет при себе нож и признался в содеянном.