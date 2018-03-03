Авария на тепломагистрали в Киеве: Без отопления остались жилые дома, школа и больница (видео)

11:18, 03 марта 2018
Происшествия
1345
Авария на тепломагистрали в Киеве / скрин шот видео

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"3 марта около 03:00 в Шевченковском районе по ул. Симона Петлюры, 25 произошел порыв тепловой магистрали (диаметром 450 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов", – говорится в сообщении.

Как сообщает dtp.kiev, в результате прорыва обвалилось более 50 квадратных метров асфальта, глубина ямы до 3 метров.

Накануне сообщалось, что 2 марта в Киеве на ул. Северной, 16 (Оболонский район) произошло повреждение водопроводной сети, что привело к настоящему потопу во дворе многоэтажек. Отмечалось, что из-за аварии от водоснабжения отключены 5 домов на ул. Героев Днепра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Авария в Киеве#авария на теплотрассе Киев