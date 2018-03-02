Реки с мусором: в Киеве на Оболони прорвало трубу и затопило улицу (видео)

В результате аварии от водоснабжения отключены пять домов по улице Героев Днепра.

Сегодня утром в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило улицу. Инцидент произошел на улице Северной, 16.

Об этом сообщает "Киевводоканал" в Facebook.

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"В результате обследования выявлено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, в результате чего вытекло много воды. На данный момент вытекание локализовано, однако проведение работ по устранению аварии затруднено из-за большого количества снега", - отметили в водоканале.

"От водоснабжения отключены пять домов по улице Героев Днепра. Есть необходимость откачать воду из колодцев и выполнить переключение", — говорится в сообщении.

Местные жители сняли видео, на котором видно как во дворе, где произошла авария, течет настоящая река с дрейфующим по ней мусором.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Лятошинского в Голосеевском районе произошел потоп.