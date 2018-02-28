На Волыни предотвратили ввоз в Украину 1 килограмма кокаина стоимостью $150 тысяч

Наркотическое средство с сокрытием от таможенного контроля пытался ввезти украинец в сговоре с гражданином Беларуси.

На Волыни в пункте пропуска «Ягодин» 28 февраля таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли незаконное перемещение в Украину 1,1 кг кокаина приблизительной стоимостью 150 тыс. долл.

Читайте такжеКокаин вместо соли: одесские таможенники обнаружили наркотики, спрятанные в картошке фри (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГФС в Волынской области, наркотическое средство с сокрытием от таможенного контроля пытался ввезти гражданин Украины в сговоре с гражданином Республики Беларусь.

«Четыре полипропиленовых бутылки емкостью 0,5 л с содержанием порошкообразного вещества белого цвета (предварительно кокаина) были обнаружены в топливном баке транспортного средства марки Mitsubishi», - говорится в сообщении.

Общий вес обнаруженной находки составляет 1,1 кг приблизительной стоимостью 150 тыс. долл. Окончательная стоимость будет установлена после проведения экспертизы.

Ранее УНИАН сообщал, что приговором Святошинского районного суда Киева гражданин Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за контрабанду кокаина из Нидерландов.