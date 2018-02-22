Украинец получил 10 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Нидерландов

В 2013 году преступник перевез в Украину кокаин в особо крупных размерах.

Приговором Святошинского районного суда Киева гражданин Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за контрабанду кокаина из Нидерландов.

Читайте такжеДвух украинцев осудили в Великобритании за попытку провезти на яхте нелегалов (фото)Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины, приговор был вынесен 19 февраля.

По предварительному сговору с лицами, в том числе, которые находились на территории Нидерландов, в ноябре 2013 года мужчина совершил перемещение с территории этой страны через таможенную границу Украины кокаина в особо крупных размерах, как с целью его дальнейшего сбыта, так и для личного употребления.

Мужчина осужден по трем статьям Уголовного кодекса о контрабанде, приобретении, сбыте наркотических средств (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309). Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества и наркотиков.