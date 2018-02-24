В Киеве произошло смертельное ДТП: пешеход выбежал на оживленную дорогу с 8 полосами (фото, видео)

03:59, 24 февраля 2018
Происшествия
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Официальные комментарии по поводу инцидента пока отсутствуют / фото Киев Оперативный, Facebook

Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

«К сожалению, уже почти типичная авария на Кольцевой. Пешеходы постоянно бегают через 8 полос оживленного движения, еще и ночью. Почему? Что заставляет так обесценивать собственную жизнь? Эти вопросы остаются открытыми, но, к сожалению, ответа на них этот пешеход уже не предоставит... Мгновенная смерть, ужас для родных и громадная куча хлопот водителю Daewoo...», – говорится в сообщении.

Официальные комментарии по поводу инцидента пока отсутствуют.

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Теги: #ДТП в Киеве#ДТП на Кольцевой