В России автомобиль влетел в толпу людей во время салюта, есть жертвы (фото, видео)

По предварительной версии, водитель засмотрелся на салют, не уследил за дорогой и потерял управление.

В российском Новосибирске во время праздничного фейерверка в честь Дня защитника Отечества в толпу людей въехал автомобиль Honda.

Пока известно о двух погибших: двухлетнем ребёнке и его матери. Пятеро человек пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте также"Машина не наехала, она снесла людей": очевидцы о жутком ДТП в Харькове (видео)После этого автомобиль врезался в столб. По предварительной версии, водитель засмотрелся на салют, не уследил за дорогой и потерял управление. Он в ДТП не пострадал.

"Ребёнок 2015 г.р. погиб на месте происшествия, женщина, по предварительной информации мать малыша, скончалась в карете скорой помощи", - говорится в сообщении "Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54".

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря автобус в Москве около станции "Славянский бульвар" въехал в подземный переход. В результате аварии погибли не менее четырех человек.