Наезд на толпу людей в Москве: водитель автобуса заявил об отказе тормозов

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве около станции метро «Славянский бульвар», заявил следователям об отказе тормозной системы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Читайте такжеВ Москве в результате наезда автобуса на людей погибли по меньшей мере пять человек

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что по факту наезда автобуса на людей в Москве возбуждено дело.

25 декабря автобус около станции «Славянский бульвар» въехал в подземный переход. В результате аварии погибли не менее четырех человек.