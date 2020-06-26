Препараты для снижения холестерина помогли снизить смертность среди пациентов с COVID-19 - исследования

Госпитализированные пациенты, которые принимали статины, имели уровень смертности на 5,5%.

Во время масштабного исследования в Китае оказалось, что препараты для снижения холестерина (статины) помогают снизить смертность среди пациентов с коронавирусом.

Пациенты, которые принимали статины, имели меньше шансов на смерть и им реже знадоблялося подключения к аппаратам ИВЛ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism, сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.

Госпитализированные пациенты, которые принимали статины, имели уровень смертности на 5,5%. Зато среди больных, не принимавших препараты для снижения холестерина, уровень смертности составил 6,8%.

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Ученые отмечают, что результаты этого исследования являются хорошей новостью для тех пациентов, которые переживают за то, что прием таких препаратов может негативно повлиять на ход коронавирусной инфекции.

"Эти результаты демонстрируют безопасность и потенциальные преимущества терапии статинами госпитализированных пациентов с COVID-19 и обеспечивают обоснование перспективных исследований, которые могут определить, предоставляют ли статины защита от смертности, связанной с COVID-19", – заявил руководитель учебной группы, Хунлиан Ли с уханского университета.

Кроме того, во время крупного исследования, которое охватило 14 000 пациентов из провинции Хубэй, было обнаружено, что препараты для снижения артериального давления вместе с приемом статинов не увеличивают уровень смертности среди инфицированных, но и не улучшают течение болезни. То есть вообще никоим образом не влияют на состояние пациентов.

Как сообщал УНИАН, в США начались испытания на людях препарата, который может не только лечить COVID-19, но и предотвращать заражение коронавирусом, который вызывает болезнь.

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