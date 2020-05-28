Хорватия открыла границы для граждан десяти стран

Премьер-министр Хорватии заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет препятствий для открытия границ для граждан Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии.

Хорватия полностью открывает границы для граждан десяти стран, в которых достигнуты положительные результаты и тенденций в преодолении COVID-19.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Андрей Пленкович после сессии правительства заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет препятствий для открытия границ для граждан Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии. Он добавил, что список стран впоследствии будет расширяться.

В течение следующих четырех лет Хорватия получит от Евросоюза 10 млрд долларов для преодоления экономических последствий эпидемии, заявил глава хорватского правительства.

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Обозреватели отмечают, что открытие границ связано с началом туристического сезона и что в Хорватию больше всего туристов прибывают именно из упомянутых стран, членов Европейского Союза.

Министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что граждане упомянутых стран должны соблюдать общие правила и рекомендации хорватского Института общественного здоровья. После пересечения границы туристы должны предоставить адрес, по которому будут проживать, и свои контакты.

Всего в Хорватии, которая имеет население 4,3 млн, заболели COVID-19 2 тыс. 245 человек, умерли 102 человека.

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