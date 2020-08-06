Специалисты определили, что шелковые наволочки самые полезные для здоровья
15:33, 06 августа 2020Зарубежные новости
24 0
Специалисты советуют людям с чувствительной кожей и экземой использовать только наволочки из шелка.
Шелковые наволочки позволяют волосам скользить по подушке - samorozvytok.info
Эксперты пришли к выводу, что самыми полезными для здоровья являются подушки с шелковыми наволочками.
Читайте такжеУченые выяснили, что люди не просто так высовывают одну ногу из-под одеяла во сне
Шелковая ткань позволяет максимально снизить риск разрушения волос и возникновения колтунов, передает medikforum со ссылкой на Daily Mail.
"Шелковые наволочки позволяют волосам скользить по подушке и не впитывать лишнюю влагу. По сравнению с хлопковой и синтетической тканью шелковые подушки меньше раздражают кожу", - говорится в статье.
Специалисты советуют людям с чувствительной кожей и экземой использовать только наволочки из шелка. Люди, использующие шелковые наволочки замечают эффект разглаживания морщин на лице.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter