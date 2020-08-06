Специалисты определили, что шелковые наволочки самые полезные для здоровья

Специалисты советуют людям с чувствительной кожей и экземой использовать только наволочки из шелка.

Эксперты пришли к выводу, что самыми полезными для здоровья являются подушки с шелковыми наволочками.

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Шелковая ткань позволяет максимально снизить риск разрушения волос и возникновения колтунов, передает medikforum со ссылкой на Daily Mail.

"Шелковые наволочки позволяют волосам скользить по подушке и не впитывать лишнюю влагу. По сравнению с хлопковой и синтетической тканью шелковые подушки меньше раздражают кожу", - говорится в статье.

Специалисты советуют людям с чувствительной кожей и экземой использовать только наволочки из шелка. Люди, использующие шелковые наволочки замечают эффект разглаживания морщин на лице.

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