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За сутки в мире выявили более 90 тысяч новых больных COVID-19

06:14, 07 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, в настоящее время зафиксировано 3 755 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Вылечились от недуга 1 245 413 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 263 831 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457).

Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрирован 73 431 умерший от коронавируса. На втором месте находится Великобритания (30 150), на третьем – Италия (29 648).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 мая было зафиксировано 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Таким образом, количество новых заражений за сутки выросло на 92 650 случаев.

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