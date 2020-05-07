За сутки в мире выявили более 90 тысяч новых больных COVID-19

В настоящее время зафиксировано более 3,7 миллиона зараженных коронавирусом, треть из них уже выздоровели.

По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Читайте такжеВОЗ предупредила о риске возвращения жесткого карантина В частности, в настоящее время зафиксировано 3 755 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Вылечились от недуга 1 245 413 пациентов. Вследствие осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии умерли 263 831 человек. В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457). Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрирован 73 431 умерший от коронавируса. На втором месте находится Великобритания (30 150), на третьем – Италия (29 648). Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6 мая было зафиксировано 3 662 691 случай заболевания COVID-19. Таким образом, количество новых заражений за сутки выросло на 92 650 случаев. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter