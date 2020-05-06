Во Франции за сутки от коронавируса умерли 278 человек
Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 278 человек.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом в стране.
Отмечается, что 177 человек умерли в больницах и 101 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).
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Всего во Франции с начала эпидемии зарегистрировано 25 тысяч 809 летальных случаев.
Инфицирование коронавирусом подтверждено у 137 тысяч 150 человек, что на 4 тысячи 163 больше, чем в предыдущие сутки.
Сейчас в больницах госпитализированы 23 тысячи 983 человека, что на 792 меньше, чем вчера.
В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 147 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилась на 283 человека.
Выписаны из больниц 53 тысячи 972 человека, что на 1 тысячу 236 больше, чем в предыдущие сутки.
Как сообщал ранее УНИАН, украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, сделанное в домашней обстановке. Девушка позировала в коротком белом платье с широкими рукавами.
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