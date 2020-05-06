Надя Дорофеева сверкнула стройными ножками в необычном платье (фото)
14:23, 06 мая 2020Звезды
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Девушка позировала в коротком белом платье с объемными рукавами.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.
Instagram Надя Дорофеева
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Девушка позировала в коротком белом платье с объемными рукавами. Судя по всему. снимок был сделан в гардеробной: вокруг стояли полки с туфлями.
Снимок собрал более 200 тысяч лайков.
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