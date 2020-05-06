Надя Дорофеева сверкнула стройными ножками в необычном платье (фото)

Девушка позировала в коротком белом платье с объемными рукавами.

Украинская певица Надя Дорофеева показала новое фото, сделанное в домашней обстановке.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Девушка позировала в коротком белом платье с объемными рукавами. Судя по всему. снимок был сделан в гардеробной: вокруг стояли полки с туфлями.

Снимок собрал более 200 тысяч лайков.