цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева сверкнула стройными ножками в необычном платье (фото)

14:23, 06 мая 2020
Звезды
267 0
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Instagram Надя Дорофеева

Читайте также33-летняя Каменских в кудряшках потрясла сеть помолодевшим видом (фото)

Снимок опубликован в ее Instagram.

Девушка позировала в коротком белом платье с объемными рукавами. Судя по всему. снимок был сделан в гардеробной: вокруг стояли полки с туфлями.

Снимок собрал более 200 тысяч лайков. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Надя Дорофеева