Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 30 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

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Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро четверга, 30 июля, в мире зарегистрировано 16 978 206 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 311 076 новых зараженных - это рекордное число инфицированных с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. При этом 666 239 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. За сутки умерло 7 194 человека.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1197 человек. 23 человека умерло, зато 760 пациентам удалось выздороветь. Такие данные в соответствии с системой мониторинга распространения коронавирусной болезни СНБО. В общем за все время пандемии в Украине заболели 68 794 человека, из них 38 154 человек выздоровели, а 1673 – умерло. Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружено в Львовской и Ровенской областях и городе Киеве.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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