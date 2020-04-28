«Делай как я!»: русский батюшка научил соотечественников, как правильно кончать с коронавирусом

Василий Рыбников

Благая весть пришла в Россию после праздничных гробков: простой русский православный послушник Димитрий изобрел и показал патриотической общественности канонически безупречный способ победить злосчастный коронавирус, смертью жизнь поправ и за родину красиво воздымихося.

Прыщавые пионеры-герои великой отечественной войны курят в сторонке георгиевскую ленту

С губительным поветрием пришло в Россию время удивительных телевизионных историй о многочисленных подвигах русских батюшек, взнуздавших бесчисленное количество смертельных хворей, кои веками насылали на святую Русь поганые заморские круциатусы. Прыщавые пионеры-герои великой отечественной войны курят в сторонке георгиевскую ленту: все их приключения – унылое кадило по сравнению с профессиональными и умелыми действиями легендарных патриархов и митрополитов среднего звена, издревле рвавших эпидемии чумы, холеры и хламидиоза, как Тузик псалтырь.

Архимандрит Сталинидий в разгар чумного мора собрал в храме сто тыщ человек, все умерли, а он даже глазом не моргнул и всех отпел хорошей песнею «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета»; патриарх Армагеддоний, наоборот, завел всех в собор и там умер, и никто после него больше не болел, да и до него, впрочем, тоже никто особо не болел; дьяк Мельдоний проглотил колокол. Таких удивительных чудес сейчас в русском телевизоре превелико множество есть, но до вчерашнего дня все они были про старые времена.

Пока не явился народу русскому горячий послушник Димитрий.

Подвиг послушника Димитрия очень похож на подвиг летчика Гастелло, только значительно лучше. Узнав, что на него напал COVID-19, послушник Димитрий смело выбросился в окно больницы, прорвав марлю, спикировал на порог церкви, облился бензином обильно и возгорелся во славу родины, подавая таким образом знак всем остальным русским людям: делай как я!..

Уже сейчас из окон российских больниц друг за другом выпадают высокопоставленные врачи

В народе говорят, что святой Димитрий, хоть и побаливал еще с середины месяца, на этих выходных сумел выполнить свой пастырский долг и сходил на гробки, где упорно возливахом, пока не снизошло на него откровение, как русский человек должен правильно побеждать коронавирус, ибо сказал однажды бог-отец московский: нет человека - нет коронавируса. Икона того бога на стене главвоенхрама России нынче мозаикой выложена , и бог-сын там тоже имехося зело лыс и ботоксианен пикантно, с ними Кужугет-громовержец, Крым сакральный, - все смотрят на мощи погорельца Димитрия, благословляют их неистово, и дым послушника им сладок и приятен.

Удивляются круциатусы заморские: пошто индекс счастья человека русского на карантине не падает? Невдомек им, бездуховным лодырям, что счастье русского человека и есть бухать, валяться в тюрю ликом да у соседей красть, когда выпить уже совсем нечего, но, конечно же, не только и не столько в этом дело. Ибо указал русским людям правильный путь горячий послушник Димитрий.

Уже сейчас из окон российских больниц друг за другом выпадают высокопоставленные врачи - кто в разгар селекторного совещания с начальством в целях профилактики грядущего «ковида», а кто и прямо из коронавирусного отделения Звездного городка , чтобы ценою жизни не заразить космонавтов и лично Валентину Терешкову, матушку-обнулительницу. Вот каково истинно эффективное лечение поветрия по методу послушника Димитрия. Издревле помогало оно русским людям от всех болезней, и чем шире оно будет применяться в России, тем лучше будет для всех.

Всех желающих помочь украинской армии в эффективном излечении Донбасса от российских наемников просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ