Икона безумия: военный храм РФ за шесть миллиардов рублей "украсят" Путиным, Сталиным и надписью "Крым наш" (фото)

На одной из мозаик будет изображен плакат с Иосифом Сталиным над солдатами.

Главный храм вооружённых сил Российской Федерации украсят мозаикой с изображением Йосифа Сталина, Владимира Путина и надписью: «Крым наш».

Фотографии мозаики «МБХ медиа» получило через собственный телеграм-бот.

На одной из них будут изображены президент Владимир Путин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совбеза Николай Патрушев, глава Госдумы Вячеслав Володин, начальник генштаба вооружённых сил Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.

На ещё одной мозаике будут изображены участники парада Победы 1945 года, в том числе плакат с Иосифом Сталиным над солдатами.

Третья мозаика будет посвящена оккупации Крыма, на ней появится надпись: «Крым наш».

Возведение храма должны завершить ко Дню Победы, в начале апреля минобороны заявляло, что строительство идёт круглосуточно. Общая стоимость храма - шесть миллиардов рублей.

Как сообщал УНИАН, в Москве решили построить мегахрам площадью 17 тысяч квадратных метров.