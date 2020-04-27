В России послушник лавры сжег себя заживо после теста на коронавирус

По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви.

В России послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко сжёг себя заживо, узнав, что заразился коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Читайте такжеВ Москве от коронавируса умер протоиерий, призывавший не закрывать храмыОтмечается, что Пелипенко попал в больницу с пневмонией ещё 16 апреля. Вскоре он получил подтверждённый тест на COVID-19. После этого, в ночь с 23 на 24 апреля Дмитрий сбежал – через окно первого этажа больницы, вырвав москитную сетку.

Однако через несколько часов его снова привезли в больницу – но уже с 90% ожогов тела. По словам очевидцев, он облился легковоспламеняющейся жидкостью, стоя на крыльце церкви – прямо на больничной территории.

Сообщается, что Пелипенко вскоре умер.

Ранее УНИАН сообщал, как священник РПЦ «проклял» тех, кто призывает закрывать храмы из-за коронавируса.