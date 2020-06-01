Бразилия приближается к статусу "эпицентра" пандемии в мире

Только за последние сутки зафиксировали 16 тысяч 409 новых случаев.

В Бразилии продолжает расти число больных коронавирусом. По состоянию на 31 мая в латиноамериканской стране заболели уже 514 тысяч 849 человек.

Только за последние сутки зафиксировали 16 тысяч 409 новых случаев. Такие данные приводит портал Worldometers, который ведет статистику заболеваемости коронавирусом в мире.

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Последний раз в стране еще 25, а перед этим 18 мая за сутки фиксировали менее 15 тысяч новых случаев заболевания.

Ежедневно от COVID-19 умирает около тысячи человек. По состоянию на сейчас в течение 31 мая в Бразилии умерли 480 больных.

В общем за все время пандемии умерли 29 тысяч 314 инфицированных. Это четвертый показатель в мире после США, Великобритании и Италии.

ВОЗ уже назвала Южную Америку новым эпицентром пандемии COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, в Китае обнаружили заражения коронавирусом у одного из сотрудников немецких фирм, которые вернулись в эту страну из Германии.

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