Коронавирус установил новый антирекорд в мире: количество инфицированных COVID-19 приближается к 11 миллионам

Количество инфицированных коронавирусом превысило 10,7 миллионов человек.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире установила новый антирекорд: количество зараженных COVID-19 приближается к 11 миллионам человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

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По состоянию на 8 часов утра 2 июля 2020 года в мире выявлено 10 694 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 516 210 летальных исходов.

В тройку антилидеров стран с наибольшим количеством зараженных COVID-19 входят США, Бразилия и Россия. Так, в США выявлено 2 686 258 случаев коронавируса (128 062 летальных исходов), в Бразилии - 1 448 753 случаев (60 632 летальных исходов), в России - 653 479 случаев (9521 летальный исход).

В Индии количество инфицированных коронавирусом приближается к показателям в России - 604 641 случаев (17 834 летальных исходов). В Великобритании подтверждено 314 992 заражений COVID-19 (43 991 летальный исход).

Самая высокая смертность на сегодня наблюдается в США, Бразилии и Великобритании.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении темпов распространения коронавируса COVID-19. По подсчетам ВОЗ, в течение июня зафиксировали 60% всех случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии в мире.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что наиучшим способом взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19 является комплексный подход к борьбе с пандемией.

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