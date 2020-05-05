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В Китае за сутки выявлен один заболевший COVID-19

06:46, 05 мая 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

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Отмечается, что больной COVID-19 недавно вернулся из-за границы.

Кроме того были зарегистрированы 15 бессимптомных случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.

От начала пандемии коронавируса всего зафиксировано более 3,58 миллиона случаев заражения новым коронавирусом.

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