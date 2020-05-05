В Китае за сутки выявлен один заболевший COVID-19

Также в стране зарегистрированы 15 бессимптомных случаев коронавируса.

По состоянию на утро вторника, 5 мая, материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Читайте такжеВо Франции снова увеличилось количество больных, умерших от коронавируса за сутки

Отмечается, что больной COVID-19 недавно вернулся из-за границы.

Кроме того были зарегистрированы 15 бессимптомных случаев.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире превысило 250 тысяч человек. Вылечились от недуга более 1,16 миллиона пациентов.

От начала пандемии коронавируса всего зафиксировано более 3,58 миллиона случаев заражения новым коронавирусом.