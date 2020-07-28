Bloomberg: Вторая волна COVID-19 в Европе еще не началась, но ее возможные причины уже заметны

Новая "норма" включает необходимость ежедневно бороться с коронавирусом, но не все к этому готовы.

Новые вспышки коронавируса в Европе не настолько тяжелые, как в пиковые времена первой волны, которые пришлись на апрель. Но они станут серьезным испытанием для пандемических стратегий правительств на континенте.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что на прошлой неделе Евросоюз одобрил создание фонда в 750 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями коронавируса. И это были обнадеживающие новости. Но новые вспышки инфекции на континенте - это мрачное напоминание о текущей эпидемиологической угрозе. Вторая волна еще не началась. Но вспышки станут серьезным испытанием для правительственных стратегий, призванных предотвратить ее начало.

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Количество случаев заражения в Европе растет в самом быстром темпе со дня смягчения карантинов. Хотя общее количество инфицированных значительно меньше, чем в апреле. В Испании на прошлой неделе ежедневное пополнение больных почти достигло 1000 случаев. В частности, вспышки были зафиксированы в Каталонии и Арагоне. Поэтому теперь здесь снова закрыли ночные клубы. А бары попали под ограничения. В Бельгии увеличение количества зараженных заставило правительство усилить меры социального дистанцирования. В частности, Брюссель ограничил личные контакты людей.

Все это не должно шокировать, учитывая эпидемиологические компромиссы смягчения карантина. Люди стали меньше сидеть дома и больше контактировать друг с другом. Это дало коронавирусу больше возможностей для распространения. Несмотря на то, что офисы и общественный транспорт до сих пор не работают в полной мере, европейские улицы заполнены покупателями и людьми, которые ищут, где перекусить и выпить. Данные Google указывают на то, что потоки людей в Париже, Мадриде и итальянской Ломбардии почти вернулись к уровню, который наблюдался до пандемии.

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Подсчитывая репродуктивный уровень коронавируса, экономисты Bank of America считают, что он уже перевалил за единицу в Великобритании, Франции, Италии, Испании и Бельгии. Это означает, что один больной в среднем заражает чуть больше одного человека.

До этого времени бдительность власти подавала хорошие надежды. Хоть кое-кто ставит под сомнение, стоило ли вообще открывать ночные клубы в Каталонии, вряд ли можно сказать, что чиновники слепо шли к новому кризису в сфере здравоохранения. Введение новых ограничений в регионах Испании и Бельгии тревожат. Но небольшие "умные карантины" оказались эффективными в городах и регионах Германии, Великобритании и Италии. Здесь стоит отдать должное улучшению инструментов отслеживания вируса за последние месяцы. Кроме того, маски, которыми принебрегало много стран раньше, теперь стали обязательными.

Менее успокаивающим издание называет признаки усталости от социального дистанцирования, особенно среди молодежи. Статистика Испании показывает, что 20 и 30-летние люди стали ключевым источником новых случаев заражения, для которых теплая погода, сезон отпусков и открытия баров создали впечатление уменьшения угрозы заражения. Хоть молодежь реже страдает от COVID-19 в тяжелой форме, правительства не ошибаются, когда тревожатся из-за ее способности распространять инфекцию. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран этой неделе призвал молодых французов "быть более бдительными", иначе бары по всей стране снова закроют.

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Правительства не хотят снова закрывать целые экономики на карантин. Поэтому сможет ли Европа избежать скатывание по спирали заражений и ограничений зависит от большого количества тестов и средств отслеживания контактов, чтобы можно было закрывать цепи распространения болезни. В этом поле много улучшений. Италия, Франция и Испания проводят анализы настолько масштабно, что на положительные тесты приходится не более 1%. Однако, есть и пробелы. Приложения для отслеживания контактов часто работают не так, как следует. А лаборатории, которые проводят анализы, страдают от роста спроса на их услуги. Это приводит к тому, что результаты приходят слишком поздно.

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"Новая норма", в рамках которой на вирус нужно реагировать каждый день, всегда будет сложной. И пока не появится вакцина или эффективный способ лечения, она будет создавать большую неопределенность для секторов бизнеса, связанных с развлечениями и туризмом.

Несмотря на то, что есть причины для сдержанного оптимизма, Европа все еще не сбежала от угрозы начала второй волны. Лето будет тяжелым, а зима, вероятно, еще тяжелее.

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