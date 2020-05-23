В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 282 человека
23:26, 23 мая 2020Зарубежные новости
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За последние сутки в Соединенном Королевстве выявлено более 2,9 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
Иллюстрация REUTERS
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 282 человека.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
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Вчера, 22 мая, сообщалось о смерти 351 человека.
Всего в Британии с момента начала пандемии зафиксировано 36 тыс. 675 летальных случаев.
Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 257 тыс. 154 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тыс. 959 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 3 млн 348 тыс. 507 человек.
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