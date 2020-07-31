Ученые посчитали количество прикосновений к лицу человека

Сначала австралийские ученые определили, что это происходит 23 раза в час.

Коронавирус сделал людей более осведомленными о своей личной гигиене, но есть еще много негигиеничных вещей, например, частые прикосновения к лицу. По данным исследования, это происходит вдвое чаще, чем считается.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Forbes.

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Одно известное исследование относительно частоты касание было проведено в 2015 году исследователями из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. Они анализировали видеозаписи со студентами-медиками во время лекций в кадре. Так, в исследовании насчитали 2346 прикосновений за четыре часа среди 26 студентов.

Эти результаты показывают, что в среднем люди касаются своего лица, в частности и слизистых оболочек, примерно 23 раза в час. Прикосновения в области слизистой оболочки, которые становилі 44% от всех прикосновений, могут быть опасными, ведь в таком случае есть риск перенести вирусные частицы SARS-CoV-2.

Позже исследования критиковали, ведь провели его на основе небольшой группы людей - 26 студентов. Однако в связи с систематическим обзором научной литературы, проведенного эпидемиологами в Университете Окленда в Новой Зеландии 2020 года, прикосновения к лицу на самом деле происходят по крайней мере вдвое чаще, чем 23 раза в час.

Ученые проанализировали 9 тысяч научных работ и из них отобрали 10 наблюдательных исследований. В них проводили систематический анализ прикосновений к лицу среди разных людей и в разных условиях.

Вместо того чтобы делить зоны на область слизистой оболочки" и другие области, рецензенты сравнивали прикосновения к "Т-зоны" - глаза, нос, рот, подбородок. В другую часть зон входили шея, волосы и аксессуары. Так сделать потому, что опираться подбородком на открытую ладонь или кулак - обычное поведение приматов. Это также имеет смысл, потому что подбородок находится около рта и носа..

Обзор 2020 года показал, что в среднем люди прикасаются Т-зоны почти 69 раз в час и 50 раз касаются других частей головы.

Напомним, американские исследователи проанализировали разного вида маски и определили те, эффективность защиты которых лучшая.

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