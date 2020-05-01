Сыпь и лихорадка: в Европе зафиксированы случаи тяжелого заболевания детей, связанного с Covid-19
В нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей.
В некоторых случаях у больных детей также выявляют коронавирус, сообщает Deutsche Welle.
Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. В частности в Германии выявлено по меньшей мере два случая.
В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение трое детей с подобным тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, а еще один - в отделении интенсивной терапии. По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти об иммунной реакции на инфицирование коронавирусом.
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Похожие случаи болезни у детей были выявлены также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков подобных случаев. У многих больных детей был выявлен коронавирус Sars-CoV-2.
Накануне французский министр здравоохранения Оливье Веран выразил обеспокоенность из-за случаев заболевания детей, где не исключена связь с коронавирусом. Так, парижские врачи сообщили об около 15 детей всех возрастных групп с такими симптомами, как лихорадка, желудочно-кишечные проблемы и воспаление сосудов, которые могут вызвать сердечную недостаточность. Однако среди больных детей не все имели положительный результат теста на коронавирус. Министр также подчеркнул, что сейчас есть много вопросов и до сих пор не хватает доказательств, которые бы доказывали связь воспалительного процесса с коронавирусом.
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Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на информацию о случаях тяжелого заболевания детей.
"Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19. - Ред.), но у некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирают", - сообщила представительница организации Мария ван Керкхове.
Координатор ВОЗ Майкл Райан, в свою очередь заявил, что большинство зараженных вирусом детей имеют мягкие симптомы и полностью выздоравливают.
Как сообщал УНИАН, в университете Миннесоты заявили, что пандемия COVID-19 может продлиться два года.
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