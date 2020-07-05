В Великобритании проведут масштабное исследование влияния COVID-19 на организм

В исследовании примут участие 10 тысяч человек.

Великобритания выделит около 10,5 миллионов долларов на исследование влияния COVID-19 на человеческий организм в долгосрочной перспективе.

Читайте такжеВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост случаев коронавируса в миреОб этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британское министерство здравоохранения.

Отмечается, что ученые изучат процессы, которые сопровождают нахождение коронавируса внутри человека, чтобы понять, в частности, как "работает" COVID-19 на примере людей, у которых заболевание протекает бессимптомно.

«По мере того, как мы продолжаем нашу борьбу против этой глобальной пандемии, мы узнаем все больше и больше о влиянии, которое может иметь эта болезнь, и не только на текущее состояние здоровья, но и на физическое и душевное здоровье в более долгосрочной перспективе», – рассказал глава Минздрава Великобритании Мэттью Хэнкок.

В исследовании, которое проведут Университет Лестера и местные госпитали, примут участие 10 тысяч человек. В частности, будут взяты образцы крови и выделений из легких пациентов, которые затем изучат с применением технологии продвинутой визуализации. Полученные результаты будут использованы для разработки новых форм персонализированного лечения.

Ранее УНИАН писал, что за сутки в Украине выявили 823 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев на сегодня составляет 48 500.

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