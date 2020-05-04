Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек

Вылечились от коронавирусной болезни COVID-19 более 1,1 миллиона пациентов.

В мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, на данный момент выявлено 3 506 729 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 247 470 человек. Вылечились 1 125 236 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (28 884 умерших), Великобритании (28 446) и Испании (25 264).

Как сообщал УНИАН, накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил о наличии "огромных доказательств, указывающих на то, что истоки пандемии коронавируса находятся в лаборатории в китайском городе Ухань".