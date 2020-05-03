Помпео заявляет о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане

В то же время госсекретарь США отказался сказать, была ли утечка вируса из лаборатории умышленной.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявляет о наличии "огромных доказательств", которые указывают на то, что истоки пандемия коронавируса находятся в лаборатории в китайском городе Ухань.

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Об этом он сообщил в воскресенье в эфире американского телеканала ABC, передает Deutsche Welle.

В то же время Помпео отказался сказать, была ли, по его мнению, утечка вируса из лаборатории совершена умышленно.

Ранее сегодня британское издание The Daily Telegraph сообщило о 15-страничном докладе, подготовленном разведывательным альянсом "Пяти глаз", в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Они упрекают Китай в умышленном сокрытии и уничтожении доказательств вспышки COVID-19 в Ухане в конце 2019 года.

В документе отмечается, что правительство Китая скрывало какие-либо новости о появлении коронавируса, заставляло врачей молчать и похищал их, уничтожал данные о вирусе в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы зарубежным ученым.

Авторы доклада утверждают, что Пекин имел доказательства передачи SARS-CoV-2 от человека к человеку еще в начале декабря 2019 года, но умалчивал этот факт до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет по вопросам здравоохранения Китая приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

В то же время, по данным The Daily Telegraph, разведки альянса "Пяти глаз» не пришли к общему выводу относительно происхождения коронавируса. Так, сообщается, что австралийская разведка считает правдивой официальную версию китайских властей о появлении вируса на рынке в Ухане. В то же время американское разведывательное сообщество, объединяющее 17 спецслужб США, пока не пришло к окончательным выводам относительно обстоятельств появления SARS-CoV-2, но скептически относится к версии Пекина.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп уже высказывал мнение, что к пандемии COVID-19 мог привести инцидент в китайской лаборатории. Однако в управлении директора национальной разведки США заявляли, что разведывательное сообщество соглашается с выводами ученых, что коронавирус не был создан человеком или генетически модифицирован. В то же время американские спецслужбы продолжают рассматривать различные версии происхождения вируса, в том числе и версию об инциденте в лаборатории.

В свою очередь, руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отрицает обвинения в том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории в его учреждении. В опубликованном 28 апреля интервью информагентству Reuters он заверил, что для таких упреков нет никаких оснований.

"Уханьский институт вирусологии не намерен и у него нет возможности создать новый коронавирус. (...) Кроме того, в геноме SARS-CoV-2 нет информации, которая бы указывала на то, что он был создан человеком", - подчеркнул Чжимин.