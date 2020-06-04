В мире почти 6,5 миллионов человек инфицировано COVID-19 (карта)

Вместе с тем от коронавируса выздоровел почти 3 миллиона человек.

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 385 947 человек. В то же время, выздоровели 2 804 982 человека.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 6 430 705 человек инфицировано.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США — 107 148 человек, Великобритании — 39 811, Италии — 33 601, Бразилии — 32 548, Франции — 29 024 и Испании — 27 128. В Китае в общем — 4638, за последний месяц не зафиксировано ни одного летального случая.

Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются США (1 851 520), Бразилия (584 016), Россия (431 715), Великобритания (281 270), Испания (240 326), Италия (233 836), Индия (216 824), Франция (188 450), Германия (184 121), Перу (178 914) и Турция (166 422).

Напомним, согласно последним данным МИНЗДРАВА в Украине зафиксировано 24 823 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 735 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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