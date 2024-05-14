Госсекретарь США подчеркнул, что Россия проигрывает битву за контроль судьбы Украины в течение 20 лет.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отмечает, что российский диктатор Путин делает ошибку, когда думает, что время на его стороне, поскольку Украина движется вперед и в конце концов добьется успеха. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время выступления в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского.

"Иногда мы слышим, что время на стороне Путина, что у России больше населения, и готовность Путина бросать больше россиян в мясорубку, создателем которой он является, с поиском большего количества российских ресурсов с целью попытки более сильного покорения Украины означает, что Россия не может проиграть. На самом деле, Россия проигрывает битву за контроль судьбы Украины в течение 20 лет. И Путин ошибается. Время на стороне Украины", - сказал Блинкен.

В частности, как пояснил госсекретарь США, с каждым месяцем совместными усилиями выполняется работа по приближению Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО, Украина подписывает больше двусторонних соглашений по безопасности, наращивает оборонное производство и выпускает больше передового вооружения, укрепляет экономику и укрепляет демократию.

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"Пока война продолжается, Россия возвращается в прошлое со временем, а Украина движется вперед", - подчеркнул Блинкен.

Недооценка Путиным украинцев

Он выразил уверенность, что Украина продолжит двигаться по этому пути и в конце концов добьется успеха, в том числе благодаря народу Украины.

"Один момент, который Путин всегда недооценивает, но украинцы понимают до глубины души, - это ярость, с которой свободные люди будут отстаивать свое право определять собственную судьбу", - сказал Блинкен.

Также госсекретарь США прокомментировал решение усилить мобилизацию в Украине.

"Ваша недавняя мобилизация была сложным решением, но необходимым. Защитники, которые так мужественно удерживают линии более двух лет, нуждаются в помощи. Они нуждаются в отдыхе", - подчеркнул Блинкен.

В частности, дипломат считает, что это решение позволит решить две задачи: обеспечить армию дополнительными военными для борьбы с силами российских захватчиков, а также укрепить оборону, создать больше подразделений и вести борьбу с российским агрессором.

"Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы обеспечить Украине устойчивость и заметное стратегическое преимущество для того, чтобы Украина добивалась успеха на поле боя не только сегодня, но и сдерживала и оборонялась от атак в будущем", - подчеркнул Блинкен.

Помощь США Украине

Он напомнил слова президента США Джо Байдена, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина выиграла, и что Америка настроена помочь добиться этого.

"В краткосрочной перспективе Соединенные Штаты и десяток других стран доставят Украине необходимую помощь. И мы предоставим ее вам быстро. Мы собираемся помочь вам сдержать российские атаки, усложнить им возможность наносить по вам удары, и будем сохранять Черное море открытым, чтобы вы продолжали развитие экономики и продолжали обеспечивать мир продовольствием", - сказал Блинкен.

Он добавил, что США останутся на стороне Украины "до тех пор, пока безопасность, суверенитет и способность Украины выбирать свой собственный путь не будут гарантированы".

Заявления Блинкена в Киеве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США приближают Украину к НАТО и впоследствии введут ее в Альянс. При этом, по его словам, западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг - заставить РФ заплатить за восстановление и реконструкцию Украины.

Также Блинкен отметил, что Украина должна победить коррупцию раз и навсегда, ведь "победа на поле боя не допустит превращения Украины в часть России".

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