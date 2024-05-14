Получить номера можно будет и в отделении "Новой Почты".

В Украине возобновлена услуга по получению индивидуальных номерных знаков на транспортные средства. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Популярные среди водителей индивидуальные номерные знаки снова доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили эту услугу, которая была временно приостановлена", – сказано в сообщении.

Отмечается, что автовладельцы смогут их заказать онлайн – в Кабинете водителя – или обратившись лично в любой сервисный центр МВД. Индивидуальные номерные знаки изготавливаются по заказу владельца. Надпись на них должна быть уникальной и не может повторяться.

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В МВД назвали стоимость услуги:

номерной знак для легковых авто – 204 грн,

для мотоциклов – 92,4 грн.

За три символа (минимальный заказ) – 300 грн; каждый следующий (до восьми символов) – 90 грн; графический элемент – 500 грн.

В сообщении также отметили, что получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". В МВД отмечают, что услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Изготовление номерных знаков в Украине

Как известно, в феврале 2023 года Сервисный центр МВД временно приостановил предоставлять услуги по заказу индивидуальных номерных знаков. Это было связано с ухудшением военной безопасности в местах расположения производственных мощностей завода-производителя, которые предполагалось перенести на другую локацию.

Напомним, что в апреле 2023 года Кабинет министров запретил заказывать и изготавливать в Украине индивидуальные номерные знаки с буквами "Z" и "V", поскольку они имеют намек на символику оккупантов.

О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет. Согласно законодательству, под запрет попадают буквы "Z" и "V". Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

Также будет отказано в нанесении надписи ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.

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