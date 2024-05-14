15 мая в Украине ожидаются дожди на востоке и юге.

В среду, 15 мая, в Украине ожидается прохладная погода, будет преобладать переменная облачность. По данным Укргидрометцентра, в юго-восточной части будут идти кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории осадков не будет.

Синоптики отметили, что в этот день ветер будет преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °C, на западе и севере - +1...+6 °C. Также на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 °C. Днем температура воздуха ожидается +11...+16 °C, на Закарпатье - +17...+21 °C.

Погода в Киеве 15 мая

В Киеве и области ожидается переменная облачность, однако без осадков. Ветер - северо-восточный, 5-10 м/с.

Видео дня

Температура воздуха в области:

ночью - +1...+6 °C; на поверхности почвы заморозки 0...-5 °C;

днем - +11...+16 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - +4...+6 °C;

днем - около +15 °C.

Опасные метеорологические явления в Украине 15 мая

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что завтра в западных, северных областях, ночью 16 мая в Украине, кроме юга и Закарпатья, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5 °C. Уровень опасности - I, желтый.

Пожарная опасность по Украине 15-17 мая

Также в Укргидрометцентре сообщили, что в течение 15-17 мая в большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской областях и 16-17 мая на Николаевщине, Сумщине и Черниговщине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Опасные гидрологические явления в Украине

С 14 по 17 мая из-за удержания уровней воды на высоких отметках на реке Десна и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности - желтый); в Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

Также на Верхнем Днепре в пределах страны будет продолжаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

"14-17 мая в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук, вследствие подъема паводковой волны с зарубежного участка, будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями с затоплением пониженных приречных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных сел в Одесском районе Одесской области (І уровень опасности - желтый)", - добавили в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).

Погода в Украине - последние новости

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украина выгонит антициклон. По ее словам, уже с 16 мая в Украине начнет теплеть: "С четверга начнем греться".

"В дальнейшем воздух будет теплеть, дождь, который трудно будет не заметить, наиболее вероятен в субботу", - отметила она.

Также УНИАН сообщал, что недавно жители Днепра наблюдали красивое явление в небе, а именно солнечное гало. Это оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется кольцо или дуга, создавая впечатление венца или короны вокруг светила.

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