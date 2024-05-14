Город обстреливают как из артиллерии, так и авиабомбами.

Уже несколько дней российские оккупационные войска осуществляют наступательные действия на Харьковщине. В частности, враг нацелился на Волчанск.

Россия не прекращает попыток зайти в место и уничтожает его из различного вооружения. Как сообщает проект DeepState, по городу выпускают, в частности, управляемые авиабомбы.

"Московиты продолжают уничтожать Волчанск, обстреливая город непрестанно артиллерией и тяжелыми авиационными бомбами. Лучше бы это был Белгород...", – говорится в сообщении.

В DeepState также показали кадры Волчанска:

Ситуация в Волчанске

10 мая российские оккупационные войска начали наступление на Харьковщину. Из приграничных населенных пунктов начали эвакуацию – в частности, из Волчанска, который находится в нескольких километрах от российской границы, выехали тысячи жителей. По состоянию на вечер 13 мая там оставалось около 200 человек.

К эвакуации населения привлечены и волонтеры. 14 мая стало известно, что возле Волчанска исчезли двое волонтеров. Их могли расстрелять оккупанты. Предполагается, что один из них - вероятно, ранен, другой – не выжил. Об этом рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Отмечается, что дело уже расследуют.

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