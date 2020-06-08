Количество больных коронавирусом в мире достигло 7 миллионов человек

402 852 инфицированных умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

В понедельник, 8 июня, в мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысила 7 млн человек.

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Так, по данным сайта университета Джона Хопкинса, по состоянию на 08:00 по киевскому времени, коронавирус подтвердили у 7 015 128 человек.

В то же время 402 852 инфицированных умерли от осложнений заболевания, тогда как 3 142 440 пациентов излечились.

На первом месте в антирейтинге наиболее пораженных пандемией стран остаются США, где количество случаев заражения приближается к 2 млн. Так, в стране коронавирусную инфекцию подхватили 1 942 363 человек, 110 514 из которых умерли, а 506 367 - выздоровели и выписались из медучреждений.

Вторым очагом COVID-19 в мире сейчас является Бразилия, где подтверждено уже более 691 758 случаев коронавируса, 36 455 из которых - летальные. Побороть недуг удалось почти 283 952 жителей страны.

На третьем месте в антирейтинге находится Российская Федерация с 467 073 инфицированных. Там болезнь унесла 5 851 жизнь, тогда как более 226 272 россиян уже выздоровели.

Как сообщал УНИАН, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что существует вероятность вспышки второй волны новой коронавирусной инфекции, однако ее можно избежать, если принять предупредительные меры.

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