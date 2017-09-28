Ученые создали новейшее лекарственное средство для борьбы с воспалением в организме

Специалисты из Университета Манчестера в течение 10 лет занимались разработкой мощных ингибиторов воспаления, пишет The Deccan Chronicle.

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Им удалось создать соединения, подавляющие активность инфламмасом - белковых комплексов, запускающих воспалительную реакцию при многих видах рака, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых недугах.

Новые соединения нацелены на ключевой воспалительный механизм. Для их создания ученые использовали целый ряд химических и биологических методов. Теперь специалисты планируют усовершенствовать и протестировать соединения.

Ранее исследователи обнаружили, что мефенаминовая кислота обращала вспять потерю памяти и воспаление мозга у мышей с симптомами болезни Альцгеймера.

20 животным под кожу имплантировали минипомпы на месяц. Данные помпы доставляли определенные дозы мефенамовой кислоты 10 мышам, а остальным - плацебо. К концу месяца у первой группы признаки потери памяти полностью пропали. Во второй группе было все без изменений. Специалисты установили: мефенамовая кислота влияла на NLRP3 инфламмасому, повреждающую клетки мозга.