Ученые рассказали, почему не стоит отказываться от утреннего кофе

Специалисты из Университета Тасмании выявили, что нереализованная тяга к кофеину негативно влияет на память. Люди, которым не удается выпить свой утренний кофе, хуже запоминают новую информацию, пишет The Daily Mail.

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В новом эксперименте приняли участие 55 человек, регулярно пивших кофе. Средний возраст добровольцев составлял 30 лет.

Участники выпивали минимум один кофе в течение дня и иногда думали о следующей чашке. В день эксперимента половину добровольцев попросили не пить кофе. Во время эксперимента перед участниками поставили чашку кофе. Добровольцев попросили сосредоточиться на запахе и цвете напитка. Остальным участникам не запрещали пить кофе. Перед ними поставили воду и предложили подумать о любимом празднике.

Все добровольцы проходили тест на память. Ученые обнаружили, что желание выпить кофе мешало людям запоминать новую информацию. Также исследователи выяснили: участники, испытывавшие тягу к кофеину, часто не могли правильно предсказать, насколько хорошо они справятся с тестом.