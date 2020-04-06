"Пасхальная неделя будет решающей": Австрия планирует выйти из коронавирусного кризиса "быстрее других"

По данным СМИ, в отличие от других европейских стран, у Австрии не возникло проблем с перегруженностью больниц.

С 14 апреля в стране откроются магазины площадью менее 400 квадратных метров, а также магазины строительных товаров и товаров для садоводов.

Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает Rfi.fr.

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Более крупные торговые точки должны открыться 1 мая. Рестораны и отели постепенно возобновят работу начиная с 15 мая. Во всех этих местах, а также в общественном транспорте ношение масок будет обязательным. Школы останутся закрыты по меньшей мере до середины мая.

«До сегодняшнего дня нам лучше других стран удавалось справляться с кризисом. Теперь наша цель – выйти из кризиса быстрее других», — заявил Курц. Одновременно он подчеркнул, что все эти меры могут быть приостановлены в случае нового витка эпидемии, и призвал граждан оставаться дисциплинированными. «Пасхальная неделя будет решающей», – предупредил канцлер.

По данным на 6 апреля, в Австрии насчитывается 220 погибших на 12 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как отмечает Le Monde, в отличие от других европейских стран у Австрии не возникло проблем с перегруженностью больниц, а в реанимационных отделениях никогда не было более 250 человек одновременно. Для сравнения – во Франции, по данным на 5 апреля, в реанимации находятся 6978 человек.

Карантин в Австрии был введен 16 марта. Меры схожи с мерами, действующими во Франции и других европейских странах: на улицу в Австрии можно выходить только для того, чтобы добраться до работы в случае невозможности работать дистанционно; в магазин за необходимыми покупками, а также для занятия спортом.