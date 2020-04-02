Греция изолировала лагерь беженцев из-за вспышки коронавируса

Сейчас в Греции уже 1415 случаев инфицирования и 50 смертей от Covid-19.

Министерство миграции Греции впервые изолировало лагерь для беженцев после того, как у 20 просителей убежища лабораторно подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает Reuters.

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Лагерь закрыли на въезд и выезд на 14 дней. Полиция будет следить за соблюдением карантина.

63 обитателей лагеря протестовали после обнаружения 19-летней инфицированной, что стало первым случаем заболевания.

В министерстве отметили, что ни один из подтвержденных случаев не имел симптомов, медики продолжают анализы.

Сейчас в Греции уже 1415 случаев инфицирования и 50 смертей от Covid-19.