Греция изолировала лагерь беженцев из-за вспышки коронавируса
12:37, 02 апреля 2020Зарубежные новости
117 0
Сейчас в Греции уже 1415 случаев инфицирования и 50 смертей от Covid-19.
Фото: REUTERS
Министерство миграции Греции впервые изолировало лагерь для беженцев после того, как у 20 просителей убежища лабораторно подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеКоличество зараженных коронавирусом в России превысило три тысячи
Лагерь закрыли на въезд и выезд на 14 дней. Полиция будет следить за соблюдением карантина.
63 обитателей лагеря протестовали после обнаружения 19-летней инфицированной, что стало первым случаем заболевания.
В министерстве отметили, что ни один из подтвержденных случаев не имел симптомов, медики продолжают анализы.
Сейчас в Греции уже 1415 случаев инфицирования и 50 смертей от Covid-19.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter