Во Франции за сутки от коронавируса умерли 509 человек

Количество инфицированных во Франции возросло до 56 тыс. 989 человек.

Во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Таким образом, во Франции в целом количество жертв коронавируса составляет 4 тыс. 32 человека.

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В этой связи Франция стала четвертой страной в мире, где число смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тыс. человек, после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

В то же время, количество инфицированных во Франции выросла на 9% - до 56 тыс. 989 человек.

При этом, 6 тыс. 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 905 279 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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