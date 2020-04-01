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Во Франции за сутки от коронавируса умерли 509 человек

22:05, 01 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора Управления здравоохранения Франции Жерома Саломона.

Таким образом, во Франции в целом количество жертв коронавируса составляет 4 тыс. 32 человека.

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В этой связи Франция стала четвертой страной в мире, где число смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тыс. человек, после Италии, Испании и Соединенных Штатов Америки.

В то же время, количество инфицированных во Франции выросла на 9% - до 56 тыс. 989 человек.

При этом, 6 тыс. 17 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в мире уже зарегистрировано 905 279 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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