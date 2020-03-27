TIME: Коронавирус останется навсегда

Эксперт советует не ждать полного исчезновения новой болезни, но ее можно укротить и сделать все дальнейшие вспышки относительно слабыми.

У доктора Брюса Айлворда почти 30-летний опыт борьбы с полиомиелитом, эболой и другими болезнями. Сейчас он участвует в борьбе с распространением COVID-19. Айлворд - старший советник генерального директората Всемирной организации здравоохранения. Он один из главных чиновников, ответственных за борьбу с пандемией коронавируса.

В феврале Айлворд возглавлял миссию ВОЗ в Китае, где изучал эффективность борьбы страны против эпидемии. Он видел первые шаги, предпринятые Пекином. Теперь TIME расспросил Айлворда, чего миру ждать дальше от COVID-19.

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По его мнению, некоторые подсказки относительно будущего пандемии можно получить, если рассмотреть места, которые были заражены, места, где все только начинается, а также регионы, в которых болезнь еще не добралась. Если оглянуться на Китай сейчас, то после идентификации коронавируса в январе страна по состоянию на середну марта начала наблюдать выход из кризиса. Поэтому Пекину, который бросил все силы на борьбу с болезнью, понадобилось полных три месяца.

Если посмотреть на Европу, Северную Америку и Ближний Восток, то там продолжается период экспоненциального нарастания эпидемии. Вирус распространяется чрезвычайно быстро даже в таких местах, как Италия. У таких стран впереди еще месяцы борьбы с болезнью. В Африке или Индии все только начинается. Там немного случаев заражения. Но в этих уголках мира тоже наблюдается быстрое распространение эпидемии.

По мнению Айлворда, даже через полгода от сегодня пандемия коронавируса не прекратится еще во многих регионах. Однако, во многих местах она будет завершаться. Вызовом станет то, что на то время мир войдет в период сезонного гриппа. Так что большой вопрос остается, это не вызовет новую вспышку и коронавируса тоже. При этом эксперт считает, что новый коронавирус останется навсегда и окончательно никогда не исчезнет.

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"Все указывает на то, что у нас будет большая волна этой болезни буквально по всей планете, если в южном полушарии вдруг не случится нечто совершенно иное. И в таком случае вопрос звучит так: что именно произойдет? Исчезнет ли вирус вовсе? Или у нас будет период циклических волн? Или может у нас будет низкого уровня эпидемия, с которой нам придется иметь дело? Большинство людей верят, что первый сценарий, по которому вирус исчезнет полностью, чрезвычайно мало вероятен. Вирус слишком легко передается. Поэтому, скорее всего, будут волны или низкого уровня эпидемия", - сказал эксперт.

Он добавил, что все будет зависеть от того, что страны и общества сделают. Если будет быстрое тестирование каждого подозрительного случая, изоляция таких случаев, тогда уровень новых заражений будет действительно низким.

"Если вы просто полагаетесь на большое блокирование без проверки каждого случая, тогда каждый раз, когда вы будете снимать все мероприятия, волны заражений будут возвращаться. Поэтому, если честно, мы сами и наша реакция определят будущее не меньше, чем поведение самого вируса", - добавил Айлворд.

Как долго пандемия будет влиять на повседневную жизнь людей в США и Европе? Сколько времени понадобится, чтобы вернуться к норме? По словам Айлворда, чтобы ответить на эти вопросы, можно лишь взглянуть на пример Китая, Южной Кореи и Сингапура. Они сейчас на ранних стадиях выхода из кризиса. По мнению эксперта, им понадобится примерно 2 месяца, чтобы вернуться к нормальной жизни, а возможно чуть дольше.

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Высокий уровень смертности в Италии Айлворд связывает с рядом факторов. Но главный из них - очень старое население.

"Если посмотреть на Италию и на распределение возраста, то станет очевидно, что это вторая страна мира с самым старым населением после Японии. Люди забывают об этом. Если у вас наибольшее количество старых людей, это означает, что они страдают от тяжелых случаев заболевания и им больше грозит смерть", - пояснил эксперт.