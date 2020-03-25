В Европарламенте коронавирус подтвердили у шести человек

Среди них - один депутат, двое работников аппарата, один ассистент и два внешних подрядчика.

В Европейском парламенте количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до шести.

Об этом заявил в электронном письме генеральный секретарь Европарламента Клаус Велле, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

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По его словам, положительный результат теста на коронавирус оказался у 6 человек из Европейского парламента. Среди них - один депутат (вероятно, речь идет о поляке Адаме Ярубасе - ред.), двое работников аппарата, один ассистент и два внешних подрядчика.

Велле написал об этом в ответе на письмо французского европарламентария Жерома Ривьера, который просил прокомментировать утверждение, прозвучавшее от одного из казначеев Европарламента Кароля Карски в комментарии для польских СМИ о том, что в Европарламенте якобы подтвердились уже 43 случая коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 25 марта в мире 423 тысяч 121 человек заболели коронавирусной инфекцией.