В Бельгии маски и средства для дезинфекции продают только по рецепту от врача

Маски и гидроалкогольный гель, а также пять других средств для защиты и дезинфекции сейчас отпускают только в определенных аптеках.

Правительство Бельгии распорядилось продавать защитные маски определенного типа и санитайзеры только по врачебному рецепту.

Эти и еще пять других средств для защиты и дезинфекции сейчас доступны для покупки в розницу только по рецепту и в определенных аптечных учреждениях. О новых мерах объявил министр экономики страны, сообщает Le Soir.

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В перечне продуктов есть маски FFP2 и FFP3, гидроалкогольные гели, а также фартуки и защитные очки, нитриловые перчатки с рукавами не менее 300 мм, а также спирт для рук. Назначить применение этих средств должен медицинский работник.

За последние 10 дней Бельгия получила 11,5 млн хирургических масок и 459 тыс. масок FFP2. По словам премьер-министра страны, ожидается больше поставок.

Как сообщал ранее УНИАН, итальянский бренд Prada объявил, что устроил пошив медицинской спецодежды и масок для врачей итальянского региона Тоскана.

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