Бренд Prada будет шить спецодежду для итальянских врачей

Компания обещает ежедневные поставки в больницы в Тоскане.

Итальянский бренд Prada объявил, что устроил пошив медицинской спецодежды и масок для врачей итальянского региона Тоскана.

На своем сайте он сообщил, что планирует передать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. медицинских масок.

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Бренд начал пошив еще 18 марта на своих производствах в Монтоне. Обещают ежедневные поставки, которые продлятся до 6 апреля.

Ранее компания подарила трем больницам в Милане оборудования для отделений интенсивной терапии.

Как сообщал ранее УНИАН, во французских мастерских Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок.

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