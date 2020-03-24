Бренд Prada будет шить спецодежду для итальянских врачей
18:21, 24 марта 2020Мир
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Компания обещает ежедневные поставки в больницы в Тоскане.
Итальянский модный бренд Prada будет шить одежду для врачей / pradagroup.com
Итальянский бренд Prada объявил, что устроил пошив медицинской спецодежды и масок для врачей итальянского региона Тоскана.
На своем сайте он сообщил, что планирует передать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. медицинских масок.
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Бренд начал пошив еще 18 марта на своих производствах в Монтоне. Обещают ежедневные поставки, которые продлятся до 6 апреля.
Ранее компания подарила трем больницам в Милане оборудования для отделений интенсивной терапии.
Как сообщал ранее УНИАН, во французских мастерских Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок.
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