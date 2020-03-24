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Бренд Prada будет шить спецодежду для итальянских врачей

18:21, 24 марта 2020
Мир
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Итальянский модный бренд Prada будет шить одежду для врачей / pradagroup.com

На своем сайте он сообщил, что планирует передать больницам 80 тыс. защитных комбинезонов и 110 тыс. медицинских масок.

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Бренд начал пошив еще 18 марта на своих производствах в Монтоне. Обещают ежедневные поставки, которые продлятся до 6 апреля.

Ранее компания подарила трем больницам в Милане оборудования для отделений интенсивной терапии.

Как сообщал ранее УНИАН, во французских мастерских Balenciaga и Yves Saint Laurent запустят производство медицинских масок.

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