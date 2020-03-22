В Венгрии от COVID-19 умерли шесть человек

Инфицированных коронавирусом в стране сейчас более 130 человек.

В Венгрии количество умерших от COVID-19 возросло до 6 человек.

Об этом сообщает About Hungary.

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Отмечается, что сегодня вследствие инфицирования коронавирусом скончались две венгерские женщины в возрасте от 65 до 75 лет.

Количество людей, больных COVID-19, сейчас составляет 131. Излечились от коронавируса 12 человек.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

По последним данным, количество инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек, зафиксировано почти 13 тысяч смертей от коронавирусной болезни.